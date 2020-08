Morte due sorelline, la tenda del campeggio travolta da un albero. Feriti i genitori, la terza sorella e il fratello

30 agosto 2020 a

Sono morte due sorelline di Torino la cui tenda dove stavano dormendo è stata travolta da un albero nel campeggio Verdemare, a Marina di Massa in provincia di Massa Carrara. Intorno alle ore 7 di questa mattina, 30 agosto, un pioppo di circa 4 metri è caduto sulla tenda occupata dalla famiglia. La più piccola, Jannat, che avrebbe compiuto tre anni a novembre, è morta nonostante le manovre di rianimazione. La sorellina Malak, 14 anni, è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale Apuane, ma non ce l'ha fatta. Ricoverati la sorella maggiore, un fratello e i genitori. Ad abbattere l'albero è stato il forte vento.