Toscana, ferite bambine di 2 e 10 anni: albero cade sulla tenda in campeggio. Allerta maltempo in mezza Italia

30 agosto 2020

Ultimo fine settimana di agosto con il maltempo, come era stato ampiamente annunciato. Nella giornata di oggi, 30 agosto, allerta rossa in Lombardia e arancione in Trentino, Friuli, Liguria, Veneto e Toscana. Gialla nel resto del centro Italia. A Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, due bimbe di 10 e 2 anni sono ricoverate in ospedale dopo che un albero si è abbattuto in campeggio sulla tenda in cui dormivano. L'elisoccorso non è potuto intervenire per il forte vento. (La foto sopra è di archivio).

In Lombardia nelle ultime 24 ore oltre mille gli interventi dei vigili del fuoco. In Piemonte grandine, forti raffiche di vento e nubifragi. A Torino automobilisti bloccati dall'acqua e salvati da una pattuglia della polizia.