Coronavirus in Italia, 1.444 nuovi casi e un morto. Il bollettino di oggi 29 agosto

29 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus in Italia, 1.444 nuovi casi e un morto. Questi i dati principali del bollettino del 29 agosto, che vede anche il dato positivo dei guariti, che sono 1.322 in più della giornata di ieri (208.224 in totale). I ricoveri in terapia intensiva sono 79, cinque in più della giornata di ieri. I tamponi eseguiti in un giorno sono stati 99.108 per un totale di 8,509 milioni di test dall'inizio della pandemia. Cresce tuttavia il numero delle persone attualmente positive: con 121 casi in più, il totale a livello nazionale sale a quota 23.156 casi.