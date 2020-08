Barca esplosa a Ponza, in un video inedito la donna ferita viene sbalzata in aria | VIDEO

29 agosto 2020 a

Un nuovo video relativo all'esplosione di una barca a Ponza avvenuta qualche giorno fa. L'imbarcazione ha preso fuoco durante il rifornimento di benzina. Sono spuntate fuori infatti delle immagini inedite in cui si vede la donna rimasta ferita dall'esplosione (insieme agli altri componenti della sua famiglia) che viene sbalzata in aria dall'onda d'urto.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un guasto al serbatoio della benzina. L’equipaggio, composto da padre, appunto madre e figlia, si sarebbe tratto in salvo gettandosi in mare. Nel nuovo video (impressionante) si è vista appunto la donna di fatto sbalzata fuori dalla barca a causa dell'esplosione. Per fortuna non ci sono state conseguenze particolarmente gravi.