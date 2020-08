Briatore in quarantena dalla Santanchè, la frase ai fotografi: "Non avvicinatevi sennò vi attacco tutto" | VIDEO

29 agosto 2020 a

"Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto". Così Flavio Briatore, scende dall’auto scura per entrare nell’abitazione milanese di Daniela Santanchè dove trascorrerà la quarantena. "Bene, bene", risponde a chi gli chiede come si sente. Briatore, risultato positivo al Coronavirus, dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo. Cappellino sportivo, maglietta a mezze maniche nera, mascherina a proteggere il volto, Briatore è sceso dall’auto impugnando il cellulare.

"Fatemi scendere o faccio la quarantena in macchina", la frase rivolta ai numerosi fotografi che lo attendevano da sabato 29 agosto mattina. In pochi attimi l’imprenditore ha raggiunto il cancello d’ingresso della villa in via Soresina che si è subito chiuso alle sue spalle. L’imprenditore a casa Santanchè avrà a disposizione un’ala indipendente della villa di tre piani.