Superticket abolito dal 1 settembre. L'annuncio del ministro Speranza

Superticket abolito dal 1 settembre. Non si pagheranno quindi più i 10 euro previsti sulle ricette per prestazioni sanitarie diagnostiche e specialistiche. A ricordare l'entrata in vigore dell'abolizione della tassa è il ministro della salute, Roberto Speranza, sulla propria pagina facebook. "Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più". Centinaia i commenti al post, la maggior parte dei quali per segnalare diversi problemi relativi alle prestazioni sanitarie.