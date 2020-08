Scuola, gli ortopedici bocciano i banchi a rotelle: "Inadeguati per la salute degli studenti"

29 agosto 2020 a

a

a

Scuola, 11 ortopedici bocciano i nuovi banchi a rotelle acquistati dal ministero per garantire il distanziamento in vista del ritorno in classe. "Sono inadeguati per la salute dello scheletro di alunni e studenti". Ed è stato un errore "non consultare gli esperti prima dell’acquisto". Sarebbe stato "un passo epocale acquistare finalmente arredi che privilegino la preservazione negli anni della integrità corporea degli studenti", specificano gli esperti in una lettera al governo. "Fra la scelta che è stata fatta e quella che sarebbe stato necessario fare in relazione agli studi scientifici per preservare la salute anatomica degli studenti - sottolineano i firmatari della lettera - non ci sarebbe stata nessuna differenza di costo. Una vera, clamorosa occasione perduta, che farà danni molto gravi per i nostri ragazzi".