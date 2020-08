Francesco Totti su Instagram, rabbia contro un fan per un complimento alla figlia: "Ti sfondo"

29 agosto 2020 a

"Pietro ti piace mia figlia? Ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia". Questa la replica di Francesco Totti a un complimento indirizzato alla figlia Chanel durante una diretta Instagram realizzata insieme alla ragazzina. Tutto questo a distanza di pochi giorni dalla polemica scoppiata per via di una foto del lato B della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti piazzata in copertina dal settimanale Gente. L'ex capitano della Roma sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in montagna con la sua famiglia e proprio durante la serata di venerdì 28 agosto Totti ha voluto salutare i fan. Durante la diretta però il campione si è mostrato con la figlia Chanel, attirando l'attenzione di un fan, da qui la risposta del "Pupone". Una risposta dura, ma allo stesso tempo divertente tanto che la stessa Chanel è scoppiata a ridere.