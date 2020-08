Coronavirus, Briatore in quarantena dalla Santanchè. De Luca su fb: "Auguri per la prostatite ai polmoni" | VIDEO

29 agosto 2020 a

Flavio Briatore da sabato mattina 29 agosto è a casa di Daniela Santanchè per trascorrere il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele. L’imprenditore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a disposizione un’ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d’Italia. Briatore dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul Coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale di Montecarlo. Alcune fonti specificano all’Adnkronos che gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.

Nella giornata di venerdì 28 erano arrivati gli auguri ironici dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca. "Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni", la frase nel corso di una diretta facebook. "Ha rilasciato un’intervista e dice che sta benissimo - ha aggiunto - quindi non ha bisogno più neanche dei nostri auguri. Ma noi gli inviamo con sincerità e affetto un augurio e un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie e pericolose".