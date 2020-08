Scuola, appello dei vip ai prof: "Fate il test sierologico"

28 agosto 2020 a

Scuola, appello dei vip a professori e docenti invitandoli a fare il test sierologico in vista della ripresa delle lezioni. Da Arisa a ad Albano, da Maria Grazia Cucinotta a Simona Ventura, passando per Iva Zanicchi e Fabio Fazio che posta un video sui social, i big dello spettacolo condividono con l'appello agli insegnanti (molti) che non vogliono fare i test sierologici promossi dal ministero della Salute. Il cantante di Cellino San Marco si limita a far notare ai professori che fare il test "dovrebbe essere un fatto talmente spontaneo e naturale; non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno di farselo dire!". Appassionata la reazione di Arisa sul tema: "Io ho fatto il test prima di andare a trovare i miei genitori. Ci sta. Se ami qualcuno lo fai. E se i professori amano il lavoro che fanno e amano i ragazzi, devono tutelarli e fare il test sierologico che poi non è niente di che".