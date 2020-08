Scuola e mezzi di trasporto pubblici: ipotesi capienza all'80% e ingressi scaglionati

28 agosto 2020 a

Scuola e trasporto pubblico locale, ipotesi di una capienza all'80% sui mezzi e ingressi in classe scaglionati dalle 7.40 alle 8.40 (sul modello Liguria). Sono queste le ipotesi sul tavolo tra Regioni e ministero delle infrastrutture e trasporti che, nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, hanno affrontato il dossier in vista della ripresa delle lezioni il 14 settembre. Una deroga che tenga conto della limitata permanenza temporale a bordo dei mezzi di trasporto, che possa consentire un carico all’80% della capienza, a patto che siano garantite le misure di contenimento dei rischi di contagio. È il punto d’incontro che sarebbe stato trovato, ma che sarà approfondito lunedì mattina in commissione trasporti alla Camera dei deputati con i vari assessori regionali. Le Regioni hanno dato atto del parziale accoglimento delle richieste avanzate ed hanno insistito sulla necessità che vengano garantite adeguate risorse per finanziare i servizi aggiuntivi volti a coprire il residuo 20%.