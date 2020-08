Vaccino coronavirus: 600 volontari per la sperimentazione a Monza

28 agosto 2020 a

Sono già quasi 600 i volontari che si sono candidati a sperimentare il vaccino anticovid in via di sviluppo presso l’ospedale San Gerardo di Monza e messo a punto dalla Takis e dalla Rottapharm Biotech. Condotta dal Centro Ricerca della Asst, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, la sperimentazione di Fase 1 sull’uomo punterà a verificare l’efficacia di un vaccino basato sul Dna e innovativo anche dal punto di vista clinico. A questo tema è stato dedicato l’approfondimento di LombardiaNotizieOnline che ha ospitato Paolo Bonfanti, responsabile scientifico del progetto. La sperimentazione sull’uomo consta di 3 Fasi ed è il primo passo verso l’utilizzo del vaccino su larga scala. (SEGUE)

La Fase 1 durerà circa 3 mesi e dopo un periodo di ’follow up’ si analizzeranno i risultati. Alla successiva Fase 2 parteciperanno 200 persone, selezionate tra le 582 che si sono già fatti avanti e sono stati iscritti nel Registro volontari e tra quelle che ancora si proporranno nei prossimi giorni.