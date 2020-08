Coronavirus, l'immunologo Mantovani: "Preoccupano le conseguenze del Covid nei pazienti e nei bambini"

28 agosto 2020 a

Coronavirus, le conseguenze lasciate nei pazienti dal Covid-19 sono preoccupanti. A parlare è l'immunologo Alberto Mantovani . "Ci sono preoccupazioni su quale sarà il lascito post Covid. Penso a chi continua ad avere problemi polmonari dal danno infiammatorio una volta guarito, ai lunghi strascichi che si stanno osservando in alcuni pazienti. E una delle preoccupazioni più grandi è quella che riguarda i bambini un pò più grandi, che peraltro ho l'impressione non abbia ricevuto tanta attenzione: abbiamo davanti una nuova malattia che ha un nome, si chiama Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (Mis-C) ", è associata all'esposizione a Sars-CoV-2 "e ora è meglio definita". A fare il punto è l'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano e docente di Humanitas University. "La premessa è doverosa e va ripetuta continuamente: sappiamo davvero poco di Covid19. Siamo davanti a una sindrome nuova di cui non si capisce il perché, se non che è coinvolta una risposta infiammatoria ", spiega Mantovani, fra gli scienziati italiani più citati al mondo.