Scuola, cosa fare se ci sono contagi: le raccomandazioni dell'Iss

Scuola, cosa fare in caso di contagi da Coronavirus? Ecco le raccomandazioni dell'Iss, che prevedono un referente scolastico "adeguatamente formato" per il Covid-19, un registro degli eventuali contatti tra alunni e personale di classi diverse, la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. È quanto prevede il rapporto dell’Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", al quale la conferenza delle Regioni ha dato il via libera. Nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti o positivi ad essere attivati saranno il referente scolastico, i genitori, il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale e il dipartimento di Prevenzione. Nei dipartimenti di prevenzione, dovrà esserci comunque un medico di riferimento per ogni istituto. Se un alunno manifesta i sintomi a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in una stanza allestita ad hoc, assistito da un adulto che indossa una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati e attivati. Una volta riportato a casa, i genitori dovranno contattare il pediatra o medico di Medicina Generale che deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) per eseguire il tampone. Se il test è positivo, il DdP competente condurrà le indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali, quando necessario, la quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di "contatto stretto". La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione straordinaria. Se un alunno o un operatore scolastico, invece, fosse convivente di un caso positivo, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. I suoi compagni di classe non necessiteranno di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP. Fra i compiti degli istituti, ci sarà quello di monitorare le assenze, per individuare casi di classi con molti alunni mancanti, che potrebbero essere indice di una diffusione del virus e che potrebbero necessitare di una indagine mirata.