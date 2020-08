Viabilità, ultimo weekend di vacanze dell'estate il 29 e 30 agosto: le strade da bollino rosso

28 agosto 2020 a

a

a

Ultimo weekend di vacanze della tenuta con rischio di traffico e lunghe code sulle principali strade e autostrade italiane. In vista di sabato 29 e domenica 30 agosto, infatti, Anas ha predisposto un piano per favorire una viabilità scorrevole ed evitare problemi alla circolazione in tutta Italia, soprattutto sulle arterie da "bollino rosso". Il monitoraggio del traffico 24 ore su 24 riguarderà in particolare i principali assi strategici: l'Autostrada del Mediterraneo A2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; la statale 106 Jonica in Puglia, Basilicata e Calabria, la statale 18 Tirrena Inferiore in Campania, Basilicata e Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; l'autostrada del Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 Roma Fiumicino e la strada statale 148 Pontina nel Lazio che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e il Garigliano; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici SS1 Via Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). Infine al Nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia dai valichi di confine, la statale 36 del lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, il Raccordo Autostradale RA10 Torino Caselle in Piemonte, in Valle d'Aosta la statale 26 e, tra Emilia Romagna e Veneto, la statale 309 Romea. Anas ricorda che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti domani 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 dalle 7 alle 22.