Scuola, il biologo Bucci sul Coronavirus: "Chi sceglie di lavorarci accetti rischi o si licenzi"

28 agosto 2020 a

Scuola, sul rischio di contrarre il Coronavirus interviene il biologo Enrico Bucci: "Chi sceglie la scuola come lavoro si assume rischi professionali legati alla circolazione di malattie infettive (molte, in maniera speciale tra i più piccoli). È quello che fanno con altri tipi di rischi i pompieri, gli infermieri, i poliziotti, ma anche i metalmeccanici e altri. Se qualcuno cerca il rischio zero, si licenzi". Il biologo Enrico Bucci, docente negli Usa alla Temple University di Filadelfia, si inserisce così nelle polemiche di queste ore su insegnanti e scuola in vista della ripresa delle lezioni dopo la serrata imposta dall’emergenza Covid-19.