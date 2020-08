Bambina di 12 anni dispersa nel lago di Como. Trascinata a fondo mentre faceva bagno con la madre

28 agosto 2020 a

a

a

Bambina di 12 anni dispersa nel lago di Como. La piccola di origine gambiana è annegata intorno alle 14 di ieri nella sponda lecchese del lago di Como. Da quello che si è appreso la piccola, che non sa nuotare, stava giocando con la mamma nella spiaggia libera di Abbadia Lariana quando è stata trascinata a fondo da una corrente Nel tentativo di salvarla, la madre avrebbe rischiato di fare la stessa fine e sarebbe stata tratta in salvo da alcuni bagnanti.Le ricerche sono continuate fino a mezzanotte e sono ricominciate questa mattina quando i sub hanno ripreso a scandagliare i fondali. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigli urbani, la guardia di finanza e i carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quello che anche diversi testimoni avrebbero definito un tragico incidente.La famiglia africana è residente a Monza.