In Italia altri 1.411 positivi al Covid, ma diminuiscono morti e ricoverati in terapia intensiva

27 agosto 2020 a

a

a

Aumentano ancora in Italia i casi di Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.411 i tamponi positivi. Cinque i morti e 225 i pazienti dichiarati guariti. I dati ufficiali del ministero della salute, dunque, certificano una diminuzione del numero delle vittime (ieri mercoledì 26 erano state 13), ma un nuovo incremento di casi che dall'inizio della pandemia in Italia salgono a 263.949 mentre i decessi a 35.463. Dal bollettino ufficiale emerge un dato positivo: i ricoverati in terapia intensiva diminuiscono. Sono passati da 67 a 69. Il totale degli attualmente positivi sale a 21.932 e di questi 1.131 sono ricoverati con sintomi, gli altri in isolamento domiciliare. I guariti complessivi salgono a 206.554.