Eliana Michelazzo quasi in lacrime: "Sono positiva al Coronavirus. Non sento sapori e odori"

27 agosto 2020

Ancora una donna del mondo dello spettacolo positiva al Coronavirus. Si tratta di Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata poi manager, aprendo una agenzia a cui si è legata anche Pamela Prati. Michelazzo, quasi in lacrime, ha rivelato all'agenzia AdnKronos di aver fatto il tampone all'ospedale Forlanini "il 23 agosto pomeriggio, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda. Il risultato è arrivato solo oggi, 27 agosto, dopo quattro giorni. Purtroppo sono positiva al Covid anche io". Virus probabilmente preso al Billionaire. "Sono molto spaventata ora - dice - Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente. Non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi''.