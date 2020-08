Scuola, l'immunologa Viola: "I bambini over 10 contagiano come i grandi. E possono ammalarsi: vanno protetti"

27 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, i bambini dai dieci anni in su contagiano come gli adulti. Lo sostiene Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova e ospite di Agorà su Rai 3. Mentre i bimbi sotto i dieci anni hanno un rischio minore di contagiare, per quelli con un'età superiore la cosa è diversa e non ci sono troppe differenze con i grandi. Non solo, Viola cancella l'idea collettiva secondo cui i giovanissimi non sviluppano patologie: "Si possono ammalare meno degli adulti - spiega - ma in alcuni casi possono sviluppare sintomatologie molto serie: devono essere protetti".

Scuola, la ministra Azzolina bocciata dagli italiani. Sondaggio: oltre il 55% vuole che se ne vada

Secondo Viola le migliori misure da adottare sono bassa densità di alunni nelle classi, ridurre l'orario delle lezioni, usare la mascherina, arieggiare gli ambienti molto spesso. Inoltre in classe è meglio che gli "insegnanti usino un microfono perché alzando la voce si producono più goccioline che possono diffondersi nell'aria".