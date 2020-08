Matteo Salvini: "C'è chi vuole tenere chiuse le università italiane tutto il 2020. E' una follia"

26 agosto 2020 a

"C'è chi vuole tenere chiuse le Università per tutto il 2020, ma è una follia". Lo sostiene Matteo Salvini durante Stasera Italia e rilancia la sua indiscrezione via twitter. Sotto al suo post si sviluppa subito una intensa discussione tra chi la pensa come lui e chi invece crede che non far ripartire le lezioni in presenza, sia una tutela per studenti e docenti. Più di uno fa notare che gli atenei possono tranquillamente utilizzare la didattica a distanza.

Ma la didattica a distanza nei mesi passati è stata criticata da diversi rettori e docenti. Inoltre hanno sottolineato conseguenze per l'economia quelle città in cui sono molti gli studenti fuori sede che garantiscono ogni anno notevoli introiti. Ma anche su questo aspetto sicuramente sarà decisivo l'andamento dei contagi delle prossime settimane.