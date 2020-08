Tiziano Ferro coccola il suo cane dopo l'operazione: "Grazie di cuore ai veterinari" | VIDEO

26 agosto 2020 a

a

a

Momenti di commozione per Tiziano Ferro in compagnia del suo cane Beau. L'animale è stato operato d'urgenza a causa di una emorragia interna: l'intervento è andato bene anche se il cane dovrà ancora attendere un po' per tornare a casa del cantante e di suo marito Victor.

In un post su Instagram Tiziano Ferro è apparso in un video in cui è riuscito comunque per pochi minuti ad a coprire di coccole la piccola Beau. "Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura. Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati del trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore".