Furti, come funziona la tecnica della colla: così i ladri scoprono se la casa è vuota

Furti, uno dei metodi più utilizzati dai ladri per scegliere le case o gli appartamenti in cui rubare è quello della tecnica della colla. Ecco come funziona. I ladri mettono alcuni sottili fili di colla liquida su porte e portoni d'ingresso. Se dopo qualche giorno non sono stati rimossi o non hanno subito alcun cambiamento, vuol dire che la porta non è stata aperta e che quindi la casa o l'appartamento è disabitato. In questo modo i malviventi hanno una ragionevole sicurezza che il colpo può essere eseguito con calma, avendo a disposizione il tempo necessario per scegliere il modo con cui introdursi nell'abitazione.