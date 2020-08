Di Maio super abbronzato, social impazziti: "E Carlo Conti muto"

26 agosto 2020 a

Fa ancora discutere e soprattutto ha creato grande curiosità l'abbronzatura che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sfoderato nell'incontro con il suo omologo cinese. Subito i social si sono scatenati; c'è chi ha criticato il ministro per l'ostentazione di una abbronzatura che ha testimoniato il lungo soggiorno al mare in una estate difficile per gli italiani, ma soprattutto a prevalere è stata l'ironia. Su tutti il paragone con Carlo Conti, conduttore famoso anche per la carnagione alquanto scura.

E poi anche l'immagine di Di Maio al posto dei 4 Mori di Cagliari o sempre la sua foto con lo slogan Black lives matter, ("La vita dei neri conta"), noto per essere il grido di battaglia delle proteste della gente di colore negli Stati Uniti. Insomma, l'ironia ha letteralmente invaso i social.