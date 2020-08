Barca esplode dopo aver fatto benzina, famiglia si salva buttandosi in mare | VIDEO SKY

26 agosto 2020 a

Paura a Ponza, dove, intorno alle 14 di mercoledì 26 agosto un’imbarcazione privata, ormeggiata in porto, ha preso fuoco. Prima si è udita una forte esplosione, poi un’enorme scia di fumo nero. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un guasto al serbatoio della benzina.

L’equipaggio, composto da padre, madre e figlia, si sarebbe tratto in salvo gettandosi in mare. Se la sono cavata con qualche escoriazione. Sul posto carabinieri, guardie costiere e 118. A spegnere l’incendio hanno provveduto subito il personale del distributore di carburante, del pontile Ponza Mare e del traghetto Carloforte. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.