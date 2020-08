La scalinata è troppo stretta e l'auto resta incastrata: "Mi sono fidata del navigatore"

26 agosto 2020 a

"Ci siamo fidati del navigatore". Questa la frase con la quale una coppia siciliana ha giustificato il fatto di essere rimasta incastrata a bordo della loro auto in una scalinata pedonale a Taormina. Secondo una prima ricostruzione, l'auto stava percorrendo la Statale 114 quando si è infilata per la scalinata percorrendola per diversi metri prima di rimanere incastrata in un tratto troppo stretto per una vettura. Come dimostrano alcune foto diffuse sui social da Sicilia Live, il mezzo è rimasto incastrato tra i muretti che costeggiano la scalinata lunga poco meno di un chilometro. La ragazza ha raccontato che era lei al volante e per lei è scattata la sanzione. La rimozione della vettura, che ha bloccato la scalinata, non è stata affatto semplice e si è dovuto attendere il giorno successivo per riportarla sulla strada. Nessuno dei due ragazzi ha riportato ferite.