Maria Elena Boschi, passione in barca con Berruti: baci e coccole al largo delle Eolie

26 agosto 2020 a

a

a

Baci infuocati e coccole bollenti per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il cui amore sembra procedere a gonfie vele. La passione in barca al largo delle isole Eolie è stata ripresa e pubblicata dal settimanale "Chi". Per la deputata un elegante costume intero bianco, l'attore invece sfoggia muscoli scolpiti e bacia appassionatamente la compagna. Ormai i due non si nascondono più e la passione appare davvero irrefrenabile. Per la coppia si tratta di una sorta di luna di miele, con la ex ministra che sta approfittando della pausa estiva dei lavori in Parlamento per trascorrere le vacanze insieme al suo bel fidanzato.