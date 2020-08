Coronavirus in Italia: 1.367 nuovi casi e 13 morti. Il bollettino del 26 agosto

26 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus in Italia: sono 1.367 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte degli 878 emersi nella giornata precedente al 26 agosto. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 262.540. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale, diffusi nel bollettino quotidiano. Si registrano inoltre 13 decessi (ieri erano 4), il numero delle vittime sale quindi a 35.458. Il totale degli attualmente positivi è di 20.753, di questi 1.055 sono ricoverati con sintomi, 69 sono in terapia intensiva (ieri erano 66) e 19.629 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 93.529 (ieri erano 72.341, di cui 8.495 tamponi rapidi aggiunti dalla Regione Lazio) per un totale di 8.219.421..