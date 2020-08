Sardegna, fino a 4 mila euro per chi si sposa sull'isola entro fine 2020

26 agosto 2020 a

Sardegna, fino a 4 mila euro di contributo per le coppie che sceglieranno di sposarsi sull'isola entro la fine del 2020. La giunta regionale ha infatti definito i criteri di assegnazione del sussidio: "si tratta di una misura pensata per sostenere la filiera delle cerimonie, duramente colpita dall’emergenza Covid, oltre che ovviamente per andare incontro a chi desidera coronare il sogno del matrimonio", spiega una nota del gruppo della Lega Nord. Sono finanziabili le spese di catering, abiti da cerimonia, addobbi floreali, wedding-planner, affitto sala e vettura per il giorno delle nozze. I contributi saranno erogati sino a esaurimento dei fondi e potranno beneficiarne tutti coloro i quali intendano celebrare il rito entro il 31 dicembre 2020 sulla base dell’ordine di presentazione della domanda e di un criterio di priorità stabilito in base all’Isee.