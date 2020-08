Coronavirus, Briatore positivo ma ricoverato per un'altra patologia

26 agosto 2020 a

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus, ma il ricovero al San Raffaele di Milano è dovuto a una diversa patologia. Questo in sintesi quanto ha fatto sapere il nosocomio lombardo sulla situazione dell’imprenditore piemontese. "Flavio Briatore si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus", ha fatto sapere il San Raffaele con una nota. "Il tampone è risultato positivo e di conseguenza a Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati". Briatore è stato ricoverato per una presunta prostatite, aveva detto ieri sera Daniela Santanché, amica ed ex socia del proprietario del Billionaire di Porto Cervo, in Sardegna. Il locale, centro della movida della Costa Smeralda, è chiuso e sono stati effettuati i tamponi a tutti i dipendenti. Al momento sono risultati positivi 58 tamponi sui circa 90 effettuati.