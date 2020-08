Scuola e banchi a rotelle, docente universitario diffida istituto e dirigente regionale: "Non sono antisismici"

26 agosto 2020 a

I banchi con le rotelle, scelti dal governo per combattere la possibile diffusione del Coronavirus, non sono antisismici. Lo sostiene un docente universitario, genitore di un 13enne, che ha formalmente diffidato il dirigente della scuola frequentata dal figlio e quello regionale della Toscana, affinché non siano sostituite le sedute tradizionali. Filippo Festini, docente associato al corso di Scienze infermieristiche all’università di Firenze, e da 30 anni all’ospedale pediatrico Meyer, spiega all'Ansa che i nuovi banchi non sono adeguati alle norme anti-terremoto. Ricorda che in caso di sisma, la protezione civile raccomanda di trovare immediatamente riparo sotto a un tavolo. Una raccomandazione che vale soprattutto per le scuole, dove ogni alunno un tavolo di fatto ce l'ha già, cioè il banco. Questo anche per evitare "l’accalcarsi improvviso di tutti gli alunni in fuga verso i corridoi e le scale che potrebbe causare più vittime del sisma stesso". I banchi attuali rappresentano dunque il primo "fondamentale ed efficace" rifugio degli alunni in caso di terremoto. "La conformazione dei nuovi banchi - secondo Festini - non rende possibile questa soluzione perché impedisce di ripararsi".