Flavio Briatore positivo al Coronavirus, arriva la conferma dal San Raffaele

26 agosto 2020 a

a

a

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus. La conferma arriva direttamente dall'ospedale San Raffaele, dove il proprietario del Billionaire era ricoverato da ieri, 25 agosto. Dopo l'esito positivo del tampone, "è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati". L'ospedale precisa inoltre che "che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio".