Coronavirus, secondo il viceministro Sileri la seconda ondata non sarà come la prima ma "servono più tamponi" | Video

E' certo che non ci sarà una seconda ondata di Coronavirus intensa come la prima, ma è preoccupato per il numero di tamponi effettuati: vorrebbe che fossero molti di più. E' il viceministro alla sanità, Pierpaolo Sileri a spiegare la sua posizione nel corso de L'aria che tira estate su La7: "Rimango della stessa idea di settimane e mesi fa: non avremo una seconda ondata come quella che abbiamo vissuto - dice Sileri - Il virus con difficoltà trova altri ospiti, perché la gente usa la mascherina, molti sono a distanza, molti si lavano le mani".

Sileri ha spiegato che occorre avere un ulteriore comportamento: "Quando uno ha dei sintomi deve rimanere a casa e allertare il proprio medico di medicina generale. Vorrei però vedere più tamponi, occorre un uso più spregiudicato". Il viceministro ha spiegato anche cosa pensa di una possibile maggiore diffusione del Covid al sud: non si dice preoccupato.