Francesco Totti e il lato b di Chanel, Telefono azzurro: "Sui giornali spettacolarizzazione del corpo di minori"

26 agosto 2020 a

a

a

"Spettacolarizzazione del corpo di minori sui giornali". Questo quanto denunciato da Telefono azzurro, intervenuto dopo la copertina di Gente in cui la figlia di Francesco Totti, Chanel, viene ritratta di spalle con il lato B in primo piano. "Invitiamo gli organi di informazione a tutelare sempre bambini e adolescenti, rispettandone l’immagine e la privacy”, si legge in una nota. "I mezzi di comunicazione - prosegue il comunicato di Telefono azzurro - hanno infatti una grande responsabilità nella costruzione di una società che promuova un ambiente di crescita positivo per i più giovani”.