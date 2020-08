Francesco Totti e il lato B di Chanel, Aurora Ramazzotti a Selvaggia Lucarelli: "Sulla mia foto nessuno fiatò perché non era tempo di social"

25 agosto 2020 a

Francesco Totti e il lato b della figlia Chanel. Sul caso della foto pubblicata in copertina dal settimanale Gente, interviene anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Era stata Selvaggia Lucarelli a tirarla in ballo, chiedendosi in un tweet perché nel 2011 non c'era stata la stessa indignazione di adesso per la foto pubblicata dal settimanale Oggi in cui si vedevano di spalle e in costume da bagno Hunziker e la figlia Aurora, che aveva 15 anni. "Allora nessuno fiatò", ha scritto Lucarelli che poi rispondendo ad un commento al suo cinguettio ha ipotizzato che forse "se sei la figlia di Totti c'è una sensibilità in più".

Ora arriva la replica di Aurora che utilizza Instagram per dire la sua sull'argomento: "Non erano i tempi dei social, per questo nessuno fiatò - scrive - Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all'epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata. Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso. Benché concordi col fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto, penso ci siano alcune cose per cui bisogna indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loro benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da molto tempo".