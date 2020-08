Coronavirus, Briatore e i sintomi snobbati in tv: "Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore" | VIDEO

25 agosto 2020 a

a

a

"Ho parlato con Alberto Zangrillo, mi ha detto 'è un raffreddore'. L'altro giorno ho avuto anche la febbre. Ma adesso è tutto Coronavirus". Questa la frase pronunciata da Flavio Briatore nel corso di una intervista rilasciata a Nicola Porro lo scorso 19 agosto, nella quale l'imprenditore era del tutto inconsapevole di aver contratto il virus. Il video è stato postato da Selvaggia Lucarelli, giornalista di Tpi, su twitter.

https://www.tpi.it/cronaca/briatore-febbre-sardegna-zangrillo-raffreddore-20200825654232/

Nell'intervista concessa a Porro, Briatore aveva già lasciato la Sardegna e si trovava a Montecarlo: "Non esistono più raffreddori, tumori e polmoniti, è tutto Coronavirus. Ci tengono per le p***e così”. Ora è ricoverato in condizioni serie al San Raffaele di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita.