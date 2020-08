Flavio Briatore, chiuso per Covid anche il suo ristorante Cipriani di Montecarlo: due lavoratori positivi

25 agosto 2020 a

Anche il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato chiuso per il rischio di contagio da Coronavirus. Un membro del personale interno ed uno di quello esterno, infatti, sono risultati positivi al Covid. Dopo il focolaio che ha causato la chiusura del Billionaire, un'altra brutta notizia per l'imprenditore che nel frattempo è stato ricoverato per il virus. A comunicare la novità della chiusura del ristorante è stata la società stessa che ha pubblicato una nota sul suo portale. Nel frattempo lo staff di Flavio Briatore definisce "buone e stabili" le condizioni di salute dell'imprenditore al San Raffaele di Milano.