Coronavirus in Italia, 26.000 tamponi in più ma calano i nuovi contagi: 878. I morti sono 4

Ancora in calo i contagi da coronavirus in Italia. Sono 878 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre lunedì 24 agosto erano stati 953. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute, secondo cui i tamponi effettuati sono stati 72.341, cioè oltre 26mila in più rispetto a lunedì, quando erano stati 45.914. Continuano a crescere invece gli attualmente positivi: +519, per un totale di 19.714. I dimessi e guariti sono invece aumentati di 353, a 206.015. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono morte 4 persone, 35.445 dall'inizio della pandemia.