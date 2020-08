Coronavirus, il professor Crisanti: "Ecco come evitare che la scuola diventi una polveriera"

25 agosto 2020 a

Con la riapertura della scuola "occorre evitare possibili errori per la sovrapposizione tra l'influenza stagionale e il Coronavirus. E' il motivo per il quale occorre una vaccinazione anti-influenzale di massa". A sostenerlo è il direttore del dipartimento di virologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, In una intervista a Italia Oggi sostiene che la vaccinazione quest'anno sia la più importante di sempre. Ovviamente va affiancata da una ricerca di casi positivi al Covid via tampone. Crisanti spiega che è assurdo che nel documento elaborato da ministeri dell'Istruzione e della Sanità con Inail e Iss non sia stato previsto il termine entro il quale va fatto il tampone per un caso sospetto. Secondo il professore l'esame deve essere effettuato entro 24-48 ore per abbassare drasticamente il rischio che l'infetto contagi altri: "L’unica arma per contenere il virus, ripeto, è isolare gli infetti, altrimenti la scuola diventerà una polveriera”.