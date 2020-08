Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele

25 agosto 2020 a

Flavio Briatore è ricoverato in condizioni definite "serie" al san Raffaele di Milano per Coronavirus. L'imprenditore sarebbe nella struttura già da lunedì 24 agosto, a rivelarlo è il settimanale "L'Espresso". Secondo le prime indiscrezioni Briatore si troverebbe appunto in gravi condizioni ma non sarebbe in terapia intensiva. Negli ultimi giorni lo stesso Briatore è stato al centro delle polemiche per aver polemizzato con il sindaco di Arzachena per la chiusura del Billionaire, il suo locale in Sardegna, dal 17 agosto. Billionaire all'interno del quale si è sviluppato un focolaio con oltre 50 contagiati.