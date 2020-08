Altri 52 contagi al Billionaire, Selvaggia Lucarelli su Briatore: "Vada in isolamento pure lui"

25 agosto 2020 a

Il Billionaire, locale di proprietà di Flavio Briatore in Sardegna, a Porto Cervo, sta diventando sempre più un focolaio da Coronavirus. Martedì 25 agosto infatti sono stati ufficializzati altri 52 nuovi contagiati. Sulla vicenda è intervenuta su facebook Selvaggia Lucarelli, già in polemica con l'imprenditore nei giorni scorsi.

"Mi domando se Briatore sia in isolamento pure lui", ha scritto la giornalista, che poi ha aggiunto: "E non è questione di nascondersi dopo le boiate arroganti che ha detto, ma una questione sanitaria, stavolta". Insomma, la polemica non sembra finire più e questi ulteriori casi di contagio non contribuiscono ad allentare la tensione.