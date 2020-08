Nonna Liana a cento anni supera il Coronavirus e la frattura al femore: pronta a camminare | Video

25 agosto 2020 a

A cento anni non solo è guarita dal Coronavirus, ma sta anche superando la frattura del femore. Lei è la signora Liana, ricoverata all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Era caduta il 10 agosto ed aveva riportato la frattura. In attesa dell'intervento chirurgico era risultata positiva al tampone e quindi dichiarata affetta da Covid. E' finita in isolamento, rimanendo in contatto con la famiglia grazie a un cellulare. Temeva l'operazione al femore, come ha spiegato la figlia, al punto che non voleva finire sotto i ferri. Ma alla fine tutto è andato bene e per la signora Liana è già arrivato il tempo di tornare a camminare.

E' stato il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, a rendere pubblica la storia attraverso il suo profilo Facebook.