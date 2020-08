Alla deriva con il suo unicorno gonfiabile, bimba salvata da un traghetto di passaggio

25 agosto 2020 a

a

a

Si è allontanata con il suo unicorno gonfiabile senza che i genitori se ne accorgessero. E così gli stessi genitori hanno dato l'allarme per ritrovare la loro bambina di cinque anni ad Antirrio, nel Golfo di Corinto, in Grecia. La piccola era finita in mare aperto ed è stata salvata da un traghetto di passaggio. Il fatto, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto in Grecia, sul ponte che collega il Peloponneso. I genitori se la sono cavata così soltanto con un grosso spavento. Di certo difficilmente da oggi in poi lasceranno la bimba da sola a nuotare con il suo unicorno gonfiabile.