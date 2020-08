Francesco Totti e il lato b di Chanel, Selvaggia Lucarelli: "Per Michelle Hunziker e la figlia 15enne nessuno fiatò"

25 agosto 2020 a

Se sei la figlia di Francesco Totti e Hilary Blasi sei più tutelata rispetto a chi per genitori ha Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti? Sulla polemica per la copertina del settimanale Gente, su cui è stata pubblicata una foto "rubata" dell'ex capitano della Roma con la figlia 13enne con il lato b in bella mostra, solleva un altro vespaio Selvaggia Lucarelli. Sul suo profilo twitter, infatti, ricorda che una cosa simile accadde anche nell'estate 2011, ma che le reazioni furono ben diverse.

Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. pic.twitter.com/E1LamEWZLB — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 24, 2020

"Aurora Ramazzotti aveva 15 anni - scrive Lucarelli - Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga". E posta la foto che allora pubblicò il settimanale Oggi: Michelle e sua figlia ritratte di spalle, mentre camminano in acqua, indossando bikini. Insomma secondo Lucarelli per la sollevazione di popolo contro Gente, sono stati decisivi i nomi dei genitori di Chanel. Il cinguettio, ovviamente, scatena l'ennesima polemica: posizioni contrastanti e commenti di ogni tipo.