Ristoratore suicida a Firenze, Vissani: "Va tutto in malora e al governo non gliene frega un ca***"

"Questo è un problema di tutti, che il governo non vuole capire. Ci sono aziende e dietro le aziende ci sono le famiglie disperate. Sono demoralizzato, perché uno impegna tutta la vita per un’azienda, e poi va tutto in malora mentre al governo non gliene frega un ca***, e non capisce che noi siamo aziende microscopiche, che vanno sostenute e aiutate". È lo sfogo che lo chef Gianfranco Vissani affida all’Adnkronos commentando la notizia del suicidio del ristoratore di Firenze a causa della crisi dovuta al Covid. "Mi chiama gente che non può pagare l’affitto, costretta a vivere in una roulotte - affonda Vissani - è una situazione gravissima, siamo con il sedere per terra. Il presidente del Consiglio ha detto che non avrebbe lasciato indietro nessuno, ma a molti non è arrivata neanche la cassa integrazione. È una situazione insostenibile, siamo tutti nei guai. Questo è un anno bianco per tutti".