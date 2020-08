Malore dopo la cena a base di pesce. Va in ospedale e viene dimesso: muore il giorno seguente

24 agosto 2020 a

Un imprenditore salentino di 72 anni è morto all'ospedale di Lecce dove era stato trasportato d'urgenza dal nosocomio di Copertino, sempre nel Leccese. L'uomo aveva iniziato a sentirsi male dopo aver consumato una cena a base di pesce, alici soprattutto. Per questo era stato ricoverato all'ospedale di Copertino, dove tuttavia era stato dimesso la mattina seguente in seguito alla somministrazione di alcune flebo e farmaci antidiarroici. Ma il malore è tornato fortissimo rendendo necessario il trasporto d'urgenza prima ancora a Copertino poi all'ospedale Fazzi di Lecce. Per l'imprenditore però non c'è stato nulla da fare. Indagati 6 medici del nosocomio di Copertino per omicidio colposo.