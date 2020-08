Francesco Totti e la foto del lato b di Chanel, presidente giornalisti segnala direttrice Gente al collegio di disciplina

24 agosto 2020 a

La direttrice di Gente, Monica Mosca, sarà segnalata al collegio di disciplina territoriale competente dell'Ordine dei giornalisti. E' stato il presidente nazionale dell'Ordine, Carlo Verna, d'accordo con il segretario, Guido D'Ubaldo, a segnalare la giornalista per la vicenda della foto pubblicata in copertina. Nell'immagine si vedono Francesco Totti e sua figlia Chanel, che è minorenne, avendo solo 13 anni. Il volto dell'adolescente è pixellato ma non il suo fisico e la fotografia mette in evidenza il lato b della ragazzina.

Carlo Verna chiede al consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di "valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso - inserita nel testo unico della deontologia - per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della figlia minorenne di due personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo focalizzando l’attenzione sull’aspetto fisico. Anche la Commissione pari opportunità del consiglio nazionale ordine giornalisti ha stigmatizzato l’episodio". La segnalazione verrà presentata ufficialmente il 27 agosto, quando riapriranno gli uffici chiusi per la pausa estiva.