Francesco Totti e il lato b della figlia Chanel, l'attore Nello Mascia: "In un paese civile giornale chiuso e direttore radiato"

24 agosto 2020 a

"Il settimanale Gente mette in copertina il lato B della figlia di Totti e Ilary. Una bambina di 13 anni. In un paese civile un giornale così andrebbe chiuso. E il suo direttore Monica Mosca radiata. Che brutto paese il nostro". Così l’attore e regista Nello Mascia, interprete tra l’altro di Don Aniello in "Gomorra - La serie", commenta sul suo profilo facebook la foto del lato b di Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi pubblicata sulla copertina del settimanale Gente.

Una foto scattata mentre Chanel è al mare con il papà e che ha già fatto infuriare il calciatore e la moglie Ilary.