Coronavirus, Oms: "No mascherine a bambini fino a 5 anni. Fino a 12 solo in presenza di rischi"

Coronavirus, nuove indicazioni dell'Oms sull'uso delle mascherine per i bambini. L'organizzazione mondiale della sanità, infatti, ha pubblicato una serie di suggerimenti sull’uso della protezione per i giovanissimi. "Ai bambini di età pari o inferiore a 5 anni non dovrebbe essere richiesto di indossare mascherine", spiegano gli esperti. Una scelta che si basa "sulla sicurezza e sull’interesse generale del bambino e sulla capacità di utilizzare in modo appropriato una mascherina con un’assistenza minima". Per la fascia 6-11, invece, sia l’Oms che l’Unicef consigliano che la decisione sull’uso o meno di mascherine venga presa valutando determinati fattori, fra cui: la presenza di una trasmissione diffusa del virus nell’area in cui risiede il bambino; la capacità del bambino di utilizzare in modo sicuro e appropriato la mascherina; la disponibilità di un’adeguata supervisione di un adulto e di istruzioni su come indossarla; il potenziale impatto dell’uso di una mascherina sull’apprendimento e sullo sviluppo psicosociale; situazioni specifiche e interazioni che il bambino ha con persone ad alto rischio di sviluppare malattie gravi, come anziani e persone con malattie pre-esistenti. Dai 12 anni in su invece valgono in tutto e per tutto le regole degli adulti.