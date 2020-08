Coronavirus, 953 nuovi casi in Italia. I contagi salgono a 260.298: il bollettino del 23 agosto

24 agosto 2020 a

Coronavirus, in Italia sono 953 i nuovi casi, per un totale di 260.298 contagi da inizio pandemia. Sono questi alcuni dei numeri riportati dal bollettino del 23 agosto, che fa registrare anche 4 morti, per un totale di 35.441 decessi. Gli attualmente positivi sono 19.195, saliti di 757 unità rispetto alla giornata precedente. Le persone in terapia intensiva sono 65, quattro in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti sono 192. Il totale dei nuovi casi, quindi, è in lieve flessione, attestandosi poco sotto le mille unità, superate invece nella giornata di sabato. Preoccupano gli ormai noti "focolai di rientro", soprattutto per persone provenienti da Paesi come Spagna, Malta, Grecia e Croazia.